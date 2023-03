Cena-spettacolo con gli Dei: il magico incanto del mondo antico con la Valle dei templi sullo sfondo

Prezzo non disponibile

S’intitola “Il simposio degli Dei” l’appuntamento in programma mercoledì 22 marzo all’interno del museo “Le Stoai” in via Cavaleri Magazzeni ad Agrigento, a poche decine di metri dalla rotonda Giunone sotto la Valle dei templi.

Ed è proprio da un’ampia vetrata panoramica che, dall’interno del museo, è possibile ammirare la maestosità dei templi partecipando ad una serata dove la rievocazione dell’antichità, attraverso un’apposita messinscena, si unisce al gusto.

Si tratta di una cena-spettacolo per vivere appieno il magico incanto del mondo antico greco. D’improvviso appaiono strane figure, impalpabili come ombre bianche, reali come statue di marmo: sono i personaggi del Mito.

Il “Simposio degli Dei” è un viaggio onirico che racconta di un tempo fantastico mai esistito, eppure narrato 2600 anni fa e sopravvissuto fino ad oggi. I retaggi greci della cucina tornano al palato per gustare e bere in modo divino: un’inebriante esperienza di odori e sapori.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle 20:30. Non è consentito accedere prima dall’inizio dello spettacolo e non oltre 15 minuti dopo l’orario di inizio previsto. La location è dotata di ampio parcheggio adiacente alla struttura.

Biglietto adulto 75 euro. I ragazzi con menu adulto pagano 50 euro. I bambini da 3 a 10 anni (con apposito menu per loro) pagano 30 euro.Informazioni e prenotazioni al 388 6430000.