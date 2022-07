Tuffo nella storia di Siculiana: si rievoca lo sposalizio benedetto tra Costanza e Brancaleone Doria

Un tuffo nella storia a Siculiana: sabato 23 luglio, alle ore 21:30, in Piazza Umberto I, andrà in scena il corteo storico ‘’Le dame di Costanza’’ a cura del gruppo storico Asd ‘’La danza’’ con la direzione artistica di Aurelia la Licata. A seguire la performance teatrale ‘’Lo sposalizio benedetto’’ con Giovanni Moscato, Annagrazia Montalbano e Camillo Mascolino e lo spettacolo degli sbandieratori di Caccamo. La serata si concluderà con l’inaugurazione del percorso storico-turistico “Lo sposalizio benedetto: Costanza e Brancaleone Doria”. La manifestazione è organizzata nell’ambito del progetto “Siculiana Città degli Sposi” promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni del territorio.

“Siculiana Città degli Sposi rappresenta un grande progetto di rigenerazione culturale che affianca le iniziative di rigenerazione urbana già in atto”, dice il sindaco Peppe Zambito. “Attraverso un rito ancora attuale, pur con le sue diverse evoluzioni, che prendendo spunto dal matrimonio di Costanza e Brancaleone Doria racconta la nostra identità culturale, con usi e costumi del nostro passato con una rievocazione storica costruiremo un percorso in grado di far conoscere le bellezze artistiche, architettoniche e naturali del nostro territorio, un itinerario turistico e culturale di grande rilievo che valorizzerà tre luoghi fondamentali per il nostro sviluppo: il centro storico, il borgo marinaro di Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa”.