Sicily International Triathlon: si nuota a Sciacca e in bici fra i vigneti di Menfi

Domenica 31 ottobre si terrà il Sicily International Triathlon, una gara di Triathlon su distanza media, con 1,9 km di nuoto, 90 km in bici e 21 km di corsa. Sarà un’occasione imperdibile per potersi immergere completamente nell’affascinate terra di Sicilia, con i suoi profumi, sapori e splendidi paesaggi. Si nuoterà per 1,9 km nelle acque limpide di Sovareto, a Sciacca, per poi dirigersi verso la zona cambio. Da qui si proseguirà con la frazione di ciclismo, un unico giro di 90 km su un tracciato veloce ma impegnativo, grazie al continuo alternarsi di piccole salite e discese. Un percorso di innegabile bellezza che prevede il passaggio nei pressi del sito archeologico di Selinunte e tra i rinomati vigneti di Menfi. Infine la corsa: 21 km in un percorso multilap da compiere 3 volte all’interno del parco di Sciaccamare, un’oasi immersa nella vegetazione mediterranea, e nelle vie limitrofe. Ci sono stati due rinvii a causa della pandemia e adesso sta per arrivare una gara che al suo primo anno conta già un buon numero di partecipanti, tra cui molti atleti professionisti italiani e internazionali:

Mattia Ceccarelli (campione italiano 2019 di triathlon medio); Emanuele Faraco (vincitore di Volkswagen Trio Desenzano Olimpico e Sprint); Lilli Gelmini (vincitrice donna di Volkswagen Trio Desenzano); Lorenzo Delco, atleta svizzero del Desenzano Triathlon, e tanti altri atleti che si cimenteranno su questi percorsi.

Il Comune di Sciacca, guidato dal sindaco Francesca Valenti, patrocina l’evento assicurando tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza e al decoro sul circuito urbano. Ieri mattina, l’assessore Sino Caracappa ha preso parte ad un incontro preparatorio in Prefettura. Per oggi è previsto un tavolo tecnico al commissariato di polizia di Sciacca.

Questo il programma completo della manifestazione:

Sabato 30 ottobre

APERTURA SEGRETERIA PER RITIRO PETTORALI dalle ore 14:00 alle ore 19:00

BRIEFING PRE GARA ore 19:00

Domenica 31 ottobre – Triathlon medio

DISTANZA MEDIO: 1,9 km nuoto – 90km bici – 21km corsa

APERTURA SEGRETERIA PER RITIRO PETTORALI dalle ore 6:30 alle ore 8:30

APERTURA / CHIUSURA ZONA CAMBIO: dalle ore 6:45 alle ore 8:30

PARTENZA ore 9:00

TERMINE GARA ore 16:30 (orario indicativo)

PREMIAZIONI: ore 18:00 (orario indicativo)

Chiusura iscrizioni: 26 ottobre 2021

Tempo massimo: 7 ore e 30 minuti

Percorso: interamente chiuso al traffico

Un evento Trioevents e Aeroviaggi, con il patrocinio di: Regione Sicilia, Comune di Sciacca, Comune di Menfi, Comune di Castelvetrano.