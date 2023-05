“Sicilia vocal festival”, giovani talenti si sfidano davanti la casa di Pirandello: iscrizioni aperte

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sarà il Parco letterario Luigi Pirandello ad ospitare la prima edizione del concorso di canto “Sicilia vocal festival”. L’11 giugno alle 20,30 è infatti in programma una gara dove i concorrenti si sfideranno davanti ad una giuria d’eccezione composta da Pippo Palmieri di Radio 105, dal cantautore Gatto Panceri, dal talent scout di X Factor Leopoldo Lombardi e dal rappresentante della casa discografica "M&M-D&G Music" Marco Del Freo.

Durante la serata tutti i concorrenti si esibiranno in un vero e proprio contest canoro che rappresenta un’importante opportunità per gli artisti emergenti che vogliono farsi conoscere dal grande pubblico. Per iscriversi alla gara c’è tempo fino al 15 maggio. Basta visitare il sito internet ufficiale all’indirizzo www.siciliasgottalent.it.