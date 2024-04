“Sicilia plurale”, l’isola e le sue varie sfaccettature nella nuova mostra fotografica di Angelo Pitrone

Mercoledì 17 aprile alle 18,30, negli spazi espositivi del museo Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) in piazza San Francesco ad Agrigento, sarà inaugurata la mostra fotografica di Angelo Pitrone “Sicilia plurale” a cura di Beniamino Biondi. Si tratta di un compendio significativo della ricerca artistica di Pitrone dal 1990 ad oggi, dai lavori su pellicola in bianco/nero fino ai colori delle nuove tecnologie digitali.

Il tema per tutte le immagini è il paesaggio della Sicilia. Un paesaggio a volte astratto, altre documento di luoghi cari all’autore come gli ulivi nella Valle dei Templi. E con un’incursione nelle città di Berlino, Buenos Aires e della California, sempre con uno sguardo rivolto alla Sicilia, anche in luoghi che hanno una diversa matrice culturale ed architettonica.

“Angelo Pitrone - scrive Beniamino Biondi - appartiene alla scuola dei fotografi che si sono fatti le ossa con la pellicola. Non è, in sostanza, fra coloro che raccolgono scatti come in una catena di montaggio, nell’ebbrezza povera di un risultato accidentale. Egli piega la realtà al suo sguardo, interpreta i segnali che essa offre minimi, ineffabili, carsici e rarefatti per rappresentare un suo discorso interiore, un suo processo di analisi del mondo.

La Sicilia di Angelo Pitrone è mutevole e contrastata: talvolta marginale e in dettaglio, abbandonata all’agonia del tempo, monumentale e stentorea, fissa in immagini potentemente evocative. Dai templi di Agrigento alle masserie dell’entroterra, dai lacerti della modernità – lo spreco, per citare Danilo Dolci – alle sovrastrutture urbane: sono queste le cose che ne costituiscono la malinconica e incomparabile bellezza”. ‘

All’inaugurazione parteciperanno Calogero Pumilia, presidente della Fondazione Orestiadi; Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi ed il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

La mostra sarà visitabile ogni giorno, tranne il lunedì, fino al 15 maggio. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.