Sicilia jazz festival on tour: a Sciacca il concerto di Toni Piscopo in quartetto

Tappa anche a Sciacca della rassegna itinerante “Sicilia jazz festival on tour”. Il 4 luglio appuntamento con Toni Piscopo quartet e il concerto intitolato “Singing with a Swing”. Lo spettacolo è in programma giovedì 4 luglio alle 21,30 nell’atrio inferiore del Palazzo comunale. La formazione che si esibirà a Sciacca è composta da Toni Piscopo (voce), Giovanni Conte (pianoforte), Riccardo Lo Bue (contrabbasso) e Gaetano Presti (batteria).

L’ingresso è libero ma è necessario prenotarsi qui.