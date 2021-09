Previsti incontri, masterclass e momenti di approfondimento che vedrà il ritorno dei banchi d’assaggio con più di 40 aziende vitivinicole e che ospiterà al suo interno anche la finale della seconda edizione del concorso "Miglior Sommelier di Sicilia". L'iniziativa è organizzata dall’associazione italiana sommelier di Agrigento in collaborazione con Ais Sicilia. Tutti gli eventi saranno a numero chiuso e previa prenotazione.

Torna, per la settima edizione, "Sicilia in Bolle", l'evento dedicato al buon bere e ospitato dal ristorante "Madison" e dall'hotel "Villa Romana". L'iniziativa si svolgerà dal 9 all’11 ottobre.

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/10/2021 al 11/10/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

"Sicilia in bolle", in alto i calici: tutto pronto per la settima edizione