Riecco “Sicilia in bolle”: 3 giorni dedicati al vino di qualità

Decima edizione di “Sicilia in bolle”, la più importante e patinata vetrina dedicata all’enologia in provincia di Agrigento che ogni anno fa convergere i migliori esperti e tanti appassionati (nella foto di Alessandro Tondo alcuni partecipanti della passata edizione). Tra masterclass, degustazioni, cene di gala e workshop, tutto il mondo dell’enologia e delle “bollicine” si da appuntamento per un evento unico nel suo genere.

Il programma

Sabato 29 giugno. Casa Diodoros Valle dei Templi Agrigento.

Ore 17.00 - Masterclass di Apertura “Donne in Bolle” condotta da Marianna Cardone vicepresidente dell’associazione nazionale “Le donne del vino” e produttrice insieme a Maria Grazia Barbagallo, vicepresidente Ais (Associazione italiana sommelier) Sicilia e Grazia di Paola, relatore Ais. Su prenotazione.

Ore 19.00 - Masterclass “Comune, lucido ed extra lucido”, lo spumante da uve Catarratto in Sicilia” condotta da Francesco Baldacchino presidente Ais Sicilia e Lillo Trupia, delegato Ais Agrigento-Caltanissetta insieme ai degustatori Ais di delegazione. Su prenotazione.

Ore 21.00 – Aperitivo con buffet all’ombra del Tempio della Concordia. Ingresso riservato ai fruitori delle masterclass.

Domenica 30 giugno. Madison Restaurant Realmonte – Scala dei Turchi.

Ore 11.00 – Masterclass “10×10. Il Franciacorta a Sicilia in bolle. Racconto e degustazione di un territorio con 10 etichette di eccellenza”. Conduce Paolo Tamagnini, relatore Ais, con Mario Falcetti, referente Franciacorta insieme a Luigi Salvo, delegato Ais Palermo, responsabile degustatori Ais Sicilia e Gioele Micali, delegato Ais Taormina e responsabile eventi Ais Sicilia. Su prenotazione.

Domenica 30 giugno. Casa Diodoros, Valle dei Templi Agrigento.

Ore 20.30 - Cena di gala sotto le stelle a cura di Tony Lo Coco, chef e patron de “I Pupi”, ristorante Stella Michelin dal 2014 e di Salvatore Gambuzza di “Torre del Barone – Mangia’s Resort”. Su prenotazione.

Lunedì 1 luglio. Madison Restaurant Realmonte, Scala dei Turchi.

Ore 10.00 - Finale del mixology contest “Fuori le Bolle – Memorial Marisa Leo”. Ingresso libero.

Ore 10.00 - Panel degustazione concorso bollicine siciliane a porte chiuse.

Ore 16.00 – Masterclass conclusiva “Blind tasting. Pas dosè: l’essenza della bollicina”. Conduce Maurizio Dante Filippi, miglior sommelier 2016. Su prenotazione.

Ore 18.00 – Convegno con Federico Quaranta, autore e conduttore Rai, su “Prospettive della spumantistica siciliana tra studi e sperimentazione” con Gaetano Aprile, direttore Irvo Sicilia e Riccardo Velasco, direttore del Centro di ricerca in viticoltura ed enologia. Seguirà un momento di degustazione di spumanti sperimentali con Antonio Sparacio Antonio e con l’enologo Salvatore Sparla.

Consegna de premi “Alberto Gino Grillo” ad ingresso libero.

Ore 18.30 – Apertura banchi d’assaggio con ticket di ingresso.

Ore 23.00 – Taglio della torta e sciabolata con party conclusivo. Ingresso riservato ai fruitori dei banchi d’assaggio.