"Sicani Creative Festival" a Santo Stefano Quisquina: incontri, passeggiate e il concerto dei "Lovesick"

la giornata del 17 settembre, per il "Sicani Creative Festival", sarà tutta dedicata a Santo Stefano Quisquina.

Un pomeriggio pieno di eventi con una serata all'insegna della musica dal vivo.

Si comincia con il "Caffè filosofico" nell'aula consiliare del Comune alle 18 Carla Galetto e Beppe Pavan converseranno su "Donne, uomini e relazioni d'amore" con l'introduzione di Augusto Cavadi.

Alle 19,15 la passeggiata per il borgo con l'associazione "Sikanamente Quisquina".

Alle 20 il talk con Cedric Casanova, fondatore de "La Tete danno yes olive", sempre nell'aula consiliare: una conversazione con chi ha fatto dei prodotti agricoli siciliani la sua ricchezza.

Infine alle 21, in piazza San Giacinto Giordano Ansalone, il concerto firmato "Lovesick Duo".