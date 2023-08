Sere Fai d’estate al giardino della Kolymbethra, per San Lorenzo la musica etnica di Riky Ragusa

In occasione della rassegna “Sere Fai d’estate” al Giardino della Kolymbethra, per la serata del 10 agosto, la cosiddetta notte di San Lorenzo in cui tradizionalmente si ammira il firmamento per vedere le stelle cadenti, è in programma un appuntamento dedicato alle suggestive atmosfere della musica etnica create per l’occasione dal musicista Riky Ragusa.

Alle 20,30 un concerto che mira a toccare le corde dell’anima, in cui Ragusa sarà accompagnato da Davide Lopes, Armando Fiore, Vito Gervasi e Giuseppe Casà.