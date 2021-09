"Serate settembrine" tra arte, libri, musica, cinema e degustazioni: ecco il programma

Prezzo non disponibile

Arte, libri, musica, cinema, degustazioni: sono questi gli elementi delle "Serate settembrine" per riscoprire il fascino della Cattedrale di San Gerlando e del Museo Diocesano di Agrigento.

Spazi aperti alla città nel mese di fine estate. Dopo avere dedicato il periodo saliente della stagione più calda alla valorizzazione e all'accoglienza di visitatori e turisti nei luoghi delle fede e della cultura nel centro storico sul Colle di Agrigento, l'Ufficio Beni culturali e il Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento, in collaborazione con l'Archivio storico diocesano e la Biblioteca Diocesana, con Anthos srl che gestisce i luoghi della cultura dei percorsi "Arte & Fede" e "Arke & Fede" ed altri partner, hanno predisposto il programma delle "Serate settembrine".

Pronto anche il calendario per il mese di ottobre.

Ecco intanto il

3 settembre

L’altare di S. Rosalia e il busto reliquiario della Cattedrale di Agrigento

Domenica Brancato e Ivana Mancino

Ore 19,00 - Museo Diocesano. a conclusione aperitivo in giardino



15 settembre

Gli antichi libri liturgici della Chiesa Agrigentina

Museo_Archivio_Biblioteca. Presentazione del percorso MAB

Baldo Reina, Lauricella Ninotta Rino, Giuseppe Lentini, Domenica Brancato

Ore 19,00 - cattedrale di agrigento, aperitivo nel giardino del mudia



20 settembre

Rosario Livatino. Il giudice ragazzino

Alessandro Damiano - Lilli Genco. Gli autori conversano con Felice Cavallaro

con la partecipazione di Salvatore Nocera Bracco

Ore 19,30 - sagrato della cattedrale





23 settembre

Le strade del cinema con La strada del vino e dei sapori della valle dei templi

Finchè c’è prosecco c’è speranza

Ore 20,00 - museo diocesano

a conclusione degustazione in giardino con vini delle Tenute Camilleri

prenotazioni 3926869736



30 settembre

Le strade del cinema con La strada del vino e dei sapori della valle dei templi

Pranzo di ferragosto

Ore 20,00 - museo diocesano

a conclusione degustazione in giardino con vini delle tenute lombardo

prenotazioni 3926869736