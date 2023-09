“Serate al museo Griffo”, appuntamento dedicato a Gina Lollobrigida e Mario Soldati

Sesto appuntamento con la rassegna di cinema e libri intitolata “Serate al museo Griffo”. Martedì 5 settembre alle 21, nel chiostro del museo archeologico in contrada San Nicola, sarà proiettato il film “La provinciale” (1953) di Mario Soldati.

Tratto da un romanzo breve di Alberto Moravia, “La provinciale” è una pellicola tipica del genere del melodramma d’appendice, oggi rivalutato dalla critica contro i giudizi negativi dell’epoca in cui uscì. Soldati è un regista sapiente e non stupisce che riesca a curare l'intero progetto con garbo e cura certosina: ogni particolare è studiato, dai dettagli apparentemente irrilevanti alle psicologie più sottili dei tanti personaggi interpretati efficacemente da un cast in ottima forma. L'anonima cittadina in cui si svolgono le vicende, inoltre, è ben caratterizzata, tanto da diventare un personaggio a tutti gli effetti. Presentato in concorso al Festival di Cannes, con sceneggiatura curata anche da Giorgio Bassani, vede nel cast una giovanissima Gina Lollobrigida in una splendida interpretazione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.