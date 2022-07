Aperitivi al calar del sole con musica, vino e letture: tornano le "Serate Fai"

Da luglio a settembre tornano, nel cuore della Valle dei Templi, le "Serate Fai d'Estate", gli eventi promossi dal Fondo per l'ambiente italiano al giardino della Kolymbethra.

Previsti aperitivi al calar del sole con musica e letture, osservazioni del cielo stellato e degustazioni di vini pregiati provenienti dalle migliori cantine, con la possibilità di visite serali e partecipare ad iniziative speciali.

Venerdì 15 e sabato 16, sabato 23 e domenica 30 luglio; sabato 6 e domenica 7, sabato 20 e domenica 28 agosto; sabato 3 settembre il Giardino della Kolymbethra ospiterà "Al calar del sole", serate all’insegna del relax, ai piedi dell’ulivo secolare e tra gli alberi di agrumi, accompagnati da letture e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dei”.

La buona musica sarà il fil rouge degli appuntamenti. In programma: venerdì 15 luglio la performance in acustico dei PVM, gruppo composto da Pier Paolo Tamburello, Ruben Russo e Paolo Infurna; sabato 16 la selezione a cura di Andrea Tedesco (si replicherà il 6 agosto con Alessandro Tedesco); sabato 23 la performance con strumenti realizzati con legno di pistacchio a cura di Riky Ragusa; domenica 30 la performance con l'hang a cura di Marco Salvaggio; domenica 7 agosto la performance del jazzista Andy Sheppard, in collaborazione con Festivalle; sabato 20 agosto e 3 settembre il percorso attraverso le note di Franco Battiato e delle autrici siciliane, da Rosa Balistreri a Carmen Consoli, accompagnato dal critico musicale Antonio Pancamo Puglia; domenica 28 agosto la performance della jazzista Francesca Remigi (Archipelagus), in collaborazione con Festivalle.

L’arte della scrittura sarà al centro di altre Sere FAI alla Kolymbethra: domenica 17 luglio protagonista sarà Pier Paolo Pasolini, con letture, proiezioni cinematografiche e confronti in compagnia di Beniamino Biondi, Gaetano Aronica, Marcella Lattuca e Tito Aronica, in collaborazione con il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento. Domenica 31 luglio si riproporrà una serata tutta dedicata al Pasolini regista, insieme al circolo Arci John Belushi e all’artista Gianluca Militello. Sabato 13 agosto sarà ospite il fotografo palermitano Francesco Faraci, che attraverso le sue foto e i suoi libri racconterà una Sicilia autentica, mentre domenica 21 si parlerà di Andrea Camilleri e se ne leggeranno alcune pagine insieme a Simonetta Agnello Hornby e alla “Strada degli Scrittori”. Sabato 27 si dialogherà con Gianfranco Jannuzzo e domenica 4 settembre con Marco Frittella, autore del libro “L'Oro d'Italia”.

Domenica 24 luglio, dalle ore 21, gli astrofili e i visitatori più romantici potranno partecipare ad "Astronomi per una notte", l’osservazione guidata del cielo alla scoperta di stelle, nebulose e galassie grazie agli operatori e ai telescopi del Planetario di Palermo. Nel corso della serata si potrà sorseggiare un buon calice di vino seduti ai piedi dell’ulivo secolare.

Durante tutti gli appuntamenti sopra descritti sarà possibile gustare aperitivi a cura di Mediterraneo Yachting Club. Inoltre, tutti i venerdì dal 22 luglio al 2 settembre, dalle ore 20 alle 21.30, alla Kolymbethra si potrà intraprendere un viaggio enogastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate della Valle dei Templi e della Sicilia.