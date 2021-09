Ultimo atto, giovedì 9 settembre alle 21, della rassegna “Serate al museo” tra cinema e letteratura. L’appuntamento è come sempre al museo archeologico Pietro Griffo (ex San Nicola), nel chiostro, per la proiezione dell’ultimo film in cartellone: “A ciascuno il suo” di Elio Petri, per rendere omaggio a Leonardo Sciascia.

Come di consueto la proiezione sarà preceduta da un’introduzione critica a cura di Beniamino Biondi.

Ingresso libero.