"Senza limite", lo spettacolo di Serenella Bianchini tra il castello di Naro e la Valle dei Templi

Un viaggio tra musica e poesia con lo spettacolo "Senza limite" in due date: il 24 agosto al castello di Naro e il 25 agosto al tempio di Giunone ad Agrigento.

Con i testi, le musiche e la regia di Serenella Bianchini, "Senza limita" vede la partecipazione straordinaria di Vincenzo Bocciarelli.

Sul palco anche l'ensemble "Notevoli Note" con il direttore musicale Paolo Padalino.

Al pianoforte Sabrina Ciliberto, alle percussioni Mauro Patti e al flauto Stefan Mircea Cutean.

Sul palco anche il soprano Diana Vassallo e il baritono Christian Chiapperini.

Teatro, cinema, tv, con esperienze in Italia, in Europa, ma anche in India: Vincenzo Bocciarelli è un attore poliedrico che in Sicilia ha spesso recitato in teatro nei luoghi più suggestivi, da Taormina a Siracusa, da Segesta a Tindari. Mancava Agrigento e il vuoto verrà adesso colmato grazie alla tenacia di Serenella Bianchini.

L'ingresso è libero.