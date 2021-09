”Varietà e potenzialità della costa di Realmonte - Patrimonio da preservare e valorizzare": il seminario al Lounge Beach

Prezzo non disponibile

S'intitola "Varietà e potenzialità della costa di Realmonte: patrimonio da preservare e valorizzare" il seminario in programma venerdì 24 settembre dalle 9 in poi al "Lounge Beach", poco distante dalla Scala dei Turchi.

Si tratta di un evento promosso dal Comune, nell’ambito del "Progetto Flags", che costituisce un tassello fra le numerosissime azioni di studio, protezione e bonifica degli ambienti marini posti in essere prevalentemente attraverso i programmi dell'ONU e dell'Unione Europea che tentano di arginare il fenomeno della sovrapproduzione dei rifiuti marini e del loro impatto sull’ambiente.

Ecco l'elenco degli interventi:

Avv. Sabrina Lattuca, Sindaco del comune di Realmonte, "FLAG" Ing.Giovanni Borsellino, Pro Loco Scala dei Turchi di Realmonte, Prof. Paolo Salemi; Comune di Realmonte, Geometra Enzo Cottone, Resp. U.C.P.C; Arch. Rino La Mendola, Genio Civile di Agrigento; Dr. Salvatore Cocina, Dip. Reg. Protezione Civile Sicilia; Dott.ssa Olimpia Campo, Dirigente della S.T.A ( Ex Demanio Marittimo); Arch. Giuseppe Benfari,Soprintendente per i BB CC AA di Agrigento; Arch. Giuseppe Vella, Resp. I° Settore Comune di Realmonte; Prof. Giuseppe Gangemi, già Docente di Urbanistica UNIPA;On.Salvatore Cordaro, Assessore Regionale Territorio e Ambiente; On.le Giusi Savarino, Presidente IV Comm. Ambiente e Territorio; Dott. Maurizio Croce, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto Idrogeologico; Dr. Antonino D’Amico, Distretto Idrografico Sicilia;Dr. Massimo Cali’, Distretto Idrografico Sicilia;Ing. Calogero Crapanzano, Ispettorato Foreste Ag;Ing. Michelangelo Di Carlo, Libero Consorzio Ag; C.F.Fabio Serafino, Comandante Cap. Porto Empedocle;Colonnello Vittorio Stingo, Com.Prov CC e Dr. Franco Andaloro, WWF SICILIA.

E’ prevista la presenza delle Associazioni Ambientaliste agrigentine "Mareamico", "Marevivo", "Legambiente" e FAI.

Modera il seminario il prof. Stefano Tesè