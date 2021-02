Mediterraneo, Balcani, accoglienza e inclusione: via al seminario

Si terrà giovedì, 4 febbraio 2021 alle 16 il Webinar: Mediterraneo e Balcani Frontiere, accoglienza, inclusione. Il seminario è promosso da Migrantes Sicilia, Migrantes Agrigento e Migrantes Gorizia "La rotta del Mediterraneo centrale e la rotta balcanica - dicono gli organizzatori in una nota - sono vie percorse dalle migrazioni forzate, entrambe teatro di tragedie, violenze, sfruttamento, e morte.

Il mediterraneo continua ad essere via d’acqua per i viaggi della speranza e tomba liquida, per i tanti naufragi che nel 2020 e già nel 2021 si sono verificati. Nel corso dell’anno sulle coste della Sicilia sono arrivati 34.154 immigrati e richiedenti asilo, ma quasi 12.000 persone sarebbero state intercettate e riportate in Libia, con violazione patente delle norme del diritto internazionale. Lungo la rotta balcanica, i respingimenti a catena – spesso violenti - e a ritroso dai confini di Croazia, Slovenia, Italia verso la Bosnia impediscono l’accesso all’Europa, calpestando i più elementari diritti umani e violando il diritto internazionale. Diverse testate giornalistiche (in prima linea Avvenire) hanno prodotto inequivocabile documentazione fotografica delle violenze perpetrate dalla polizia croata.

Ecco chi interverrà

Al Webinar interverranno: Saluti: cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento Interventi di: Nello Scavo: Inviato speciale di Avvenire Gianfranco Schiavone: Don Valter Milocco: Migrantes Gorizia Alessandra Sciurba: Univ. di Palermo Mario Affronti: Direttore Regionale Migrantes Sicilia Maurizio Ambrosini Sociologo, Univ. Statale di Milano Mons. Antonio Staglianò, Vescovo delegato Migrantes Sicilia Modera: Mariella Guidotti, Migrantes Agrigento .