Fidapa, al Circolo Empedocleo seminario sulla legalità e consegna del premio “Marika Caruselli”

Giovedì 25 maggio alle 18 il Circolo culturale Empedocleo di Agrigento ospiterà un evento promosso dalla sezione agrigentina della Fidapa presieduta da Carmelina Guarneri. Si tratta del seminario sulla legalità intitolato “40 anni dopo la legge Rognoni-La Torre: nuovi assetti dell’agire mafioso”. A relazionare sarà Andreina Occhipinti, presidente della Corte di assise di appello della sezione misure di prevenzione della Corte di appello di Caltanissetta.

La Fidapa collabora con le istituzioni e partecipa in modo attivo e consapevole nella società in cui viviamo. Il fine comune è favorire l’empowerment femminile, incoraggiare e stimolare il processo di crescita della donna nella vita familiare, economica, sociale, politica, culturale nel pieno rispetto e nella tutela dei diritti e adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne e realizzare la concreta parità di genere. Si ritiene che la disparità di genere sia ancora più accentuata in ambito mafioso, perché la mafia è contro ogni emancipazione della donna.

In tutti questi anni si è assistito ad un cambiamento delle donne che vivono in un ambiente di degrado mafioso: donne conniventi e che si sostituiscono nella gestione delle attività criminali ai loro uomini finiti in carcere e donne vittime della mafia che denunciano i loro familiari mafiosi. La Fidapa, nel promuovere la cittadinanza attiva, sostiene che solo con la conoscenza e l’istruzione si possono ridurre le situazioni di emarginazione e abbattere le barriere di degrado e diseguaglianza sociale.

Dopo il seminario si consegnerà il premio Marika Caruselli, giunto all’ottava edizione, alla giovane avvocatessa Ylenia Maria Sola.

Il premio è stato istituito dalla Fidapa sezione di Agrigento nel 2006 per onorare la memoria della prima penalista della provincia di Agrigento, Marika Caruselli, fondatrice della sezione della Fidapa di Agrigento e successivamente presidente sia del distretto Sicilia che della Fidapa Nazionale.