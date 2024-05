“Segnali di vita”, nuova proiezione del film di Leandro Picarella dopo il sold out della “prima” al cinema

Dopo il sold-out della “prima” al cinema Ciak, Immagina e Arci John Belushi hanno organizzato una nuova proiezione di “Segnali di Vita”, l'ultimo film del regista agrigentino Leandro Picarella. Si avrà dunque una nuova opportunità per vederlo venerdì 24 maggio alle 20,30, sempre al cinema Ciak in via XXV Aprile.

“Segnali di vita” nei cortili e nelle case all’imbrunire le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Rumori che fanno sottofondo per le stelle lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano”. Non è casuale che Leandro Picarella, al suo terzo lungometraggio, abbia mutuato il titolo della canzone di Battiato per questo film, a metà tra finzione e documentario: Paolo, il protagonista, è un essere umano inquieto e in fuga da tutto. Ma il caso, complice un sondaggio commissionatogli, lo costringe a cogliere i “segnali” che gli arrivano dagli altri umani allontanandolo dall’osservazione dello spazio profondo. Un film maturo quello di Picarella, che già in “Divinazioni” (2021) aveva mostrato grandi intuizioni ed eccellenti capacità registiche. E se nel precedente film si muoveva tra le superstizioni e la magia del Sud, in “Segnali di vita” sceglie di addentrarsi tra le solitudini delle persone e la loro, a volte inconsapevole, necessità di dialogare, di sapere dell’altro, di condividere le proprie conoscenze ed esigenze.