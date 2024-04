“Se le api sono poche”: al teatro L’idea lo spettacolo di Emilia Guarino

S’intitola “Se le api sono poche” lo spettacolo di Emilia Guarino che andrà in scena giovedì 11 aprile alle 19,30 al teatro comunale L’idea di Sambuca di Sicilia. Sul palco la creatività che diventa impegno esistenziale, che inventa il mondo e lo trasforma. Al progetto hanno lavorato Federica Aloisio, Futura Bacheca, Bruna Di Figlia e Ludovica Messina.

“Se le api sono poche parla” di reciprocità nella relazione pedagogica, di saperi e idee che si incontrano e generano stupore. Volumi essenziali (ac)cadono in uno spazio in cui si giocano forze e direzioni che si attraggono e si respingono in un equilibrio dinamico fondato su contrasti volumetrici, spaziali e ritmici risolti in un’unità plurale animata di organismi che cambiano forma incessantemente senza mai ripetersi uguali.

In scena solo coperte a fare da pelle ai corpi e corpi (s)coperti, separati ma alleati, capaci di una presenza lieve ma sensibile. La scrittura coreografica non è calligrafica, sfugge la ripetizione uguale a se stessa, senza per questo essere imprecisa, per rinnovare il sentire dell’organismo vivo e sensibile che danza nel qui ed ora dell’esperienza.

Musiche di Angelo Sicurella e luci di Gabriele Gugliara. Si tratta di una produzione firmata “Diaria-Babel” con il Piccolo teatro patafisico, lo “Spazio franco” e il laboratorio “Saperi situati”.

L’ingresso è gratuito.