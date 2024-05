“Se Colapesce si stancasse”, a Fontanelle la presentazione del libro di Alan David Scifo

Prezzo non disponibile

Sarà presentato venerdì 24 maggio alle 18, nella piazzetta Rosario Livatino di Fontanelle, il nuovo libro del giornalista Alan David Scifo intitolato “Se Colapesce si stancasse” (Navarra Editore).

L’incontro con l’autore sarà moderato dal giornalista Mauro Indelicato. Saluti di Emanuele Montalbano, presidente di “Fontanelle Insieme”. Interverranno Mimmo Bruno, presidente del Conalpa di Agrigento e l’avvocato Giuseppe Scozzari.

Si tratta di un viaggio-inchiesta nella Sicilia più inquinata che racconta volti e storie dei tanti “Colapesce” che cercano di combattere contro l’inquinamento dei poli petrolchimici dell’isola, contro il potere che cerca il denaro a discapito della salute, nei territori distrutti dal “progresso” che invece ha portato morte e malattie. Il libro parte dalla leggenda di Colapesce, l’essere mitologico che sosterrebbe una delle colonne che regge la Sicilia.

Adesso anche lui si trova a combattere contro l’inquinamento dell’isola e deve combattere contro quell’uomo per cui aveva deciso di sacrificarsi: dalle dune di plastica di Acate fino ai poli petrolchimici di Gela, Milazzo e Augusta, per finire a Lampedusa e nelle fabbriche mai bonificate, “Se Colapesce si stancasse” è un viaggio che cerca di reclutare nuovi paladini che vogliono aiutare l’eroe mitologico a sostenere la Sicilia affinché non affondi definitivamente.