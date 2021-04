Letteratura e diversità, il Cts promuove incontro con lo scrittore Marangoni

Giornata internazionale del libro 2021, il Centro territoriale di supporto di Agrigento e i docenti del progetto regionale “Valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità” hanno promosso un incontro digitale per il prossimo 26 aprile alle ore 10.30 che vedrà la partecipazione dello scrittore Guido Marangoni, autore di testi come "Anna che sorride alla pioggia" e "Come le stelle portate dal vento".

L'autore dialogherà con gli studenti della rete di scuole del progetto regionale, sull’importanza delle parole, sulla bellezza della diversità, sulla disabilità. L’incontro sarà visibile a tutti sul canale YouTube del Cts di Agrigento all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=68u1EiZFOq0 e sulla pagina Facebook dell’I.C. Guarino www.facebook.com/icguarino