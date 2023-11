“Scuola e Società. Conoscere per agire, educare per prevenire": evento del Lions

“Scuola e Società. Conoscere per agire, educare per prevenire! No alla violenza di genere". In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Adriano Barba, da sempre presente sul territorio per i diritti della donna e contro la violenza di genere, anche quest’anno ha organizzato un evento allo scopo di sensibilizzare la comunità e soprattutto i giovani su uno dei problemi attuali di maggiore allarme sociale, dal titolo “Scuola e Società. Conoscere per agire, educare per prevenire! No alla violenza di genere".

Dopo i saluti istituzionali interverranno numerose istituzioni, professionisti e tecnici per approfondire il tema.