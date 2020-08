Lo streetartist Salvo Ligama torna a Sciacca e realizza un'opera

Dopo una prima mostra personale a cielo aperto dedicata a Demetrio Digrado, torna a Sciacca con un intervento a scala urbana, lo streetartist Salvo Ligama che dal 25 al 28 agosto 2020 realizzerà per la città un’opera ispirata ai nostri giorni. L'iniziativa è dell'associazione "Ritrovarsi".

Per la prima volta verrà realizzata un’opera permanente fuori da quartiere San Leonardo, nella centralissima via Licata. Questa scelta vuole essere un invito per i turisti e i cittadini, che ancora non fossero a conoscenza del tour di streetart presente al quartiere San Leonardo, a vivere la nostra città anche con uno sguardo contemporaneo e attuale.

A tal proposito proprio in queste giornate le tantissime opere realizzate negli ultimi due anni dagli artisti selezionati dall’associazione verranno illuminate e sarà possibile prenotare i tour gratuiti che >>>ritrovarsi svolgerà nelle giornate del 28 e 29 agosto, attraverso la semplice compilazione di un format online, nel sito https://www.ritrovarsi.net/ prenotazione-al-tour- ritrovarsi-2020/