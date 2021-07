A Sciacca c'è la "Notte dei musei", sabato sera aperture straordinarie in due location

Il Comune di Sciacca aderisce alla "Notte europea dei musei". Sabato 3 luglio, - informano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla cultura Gisella Mondino – l’amministrazione comunale ha programmato l’apertura straordinaria del Museo del mare e della Galleria Fazello fino alle ore 23.

Un’opportunità in più per i cittadini e per i turisti per visitare, in un orario insolito, notturno, preziosi reperti archeologici e pezzi unici della storica ceramica saccense in esposizione nei due spazi museali che hanno ingressi in via Licata e corso Vittorio Emanuele. Un’occasione per valorizzare e far conoscere il patrimonio della città.

Giunta alla diciassettesima edizione, la "Notte europea dei musei" è organizzata dal Ministero della cultura francese e promossa in Italia dal Ministero della cultura. Beneficia del patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM.