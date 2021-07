Sciacca, letture per bambini: ritorno al passato con le fiabe di un tempo

“Letture per bambini, letture per tutti” è il nuovo appuntamento della rassegna “Sciacca libri estate 2021- Sciacca città che legge”, promossa dall’assessorato alla cultura con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”.

Venerdì 16 luglio, dalle ore 19,30 nell’atrio superiore del palazzo punicipale, ci sarà un incontro dedicato interamente ai bambini.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il gruppo "Flashbook-Nati per leggere", il centro studi "Inbook" e l’Ufficio educazione e promozione della salute del Distretto sanitario di Sciacca dell’Asp di Agrigento.

“Ai bambini – dice l’assessore alla cultura Gisella Mondino – saranno raccontate storie fantastiche attraverso gli albi illustrati e gli inbook, i libri in simboli scritti con la comunicazione alternativa. Letture per tutti, all’insegna dell’inclusione, coinvolgendo anche chi ha anche bisogni comunicativi speciali e la necessità di nuovi e importanti strumenti come gli in book che, con la biblioteca Cassar, dallo scorso anno, stiamo promuovendo e diffondendo con pubbliche letture, con un corso di formazione, con l’acquisto di libri e altre attività”.