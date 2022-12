Al via lo Sciacca Film Fest: alla Badia Grande prima giornata con la proiezione di 4 film

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Comincia l’1 dicembre la 14esima edizione dello Sciacca Film Fest che anche quest'anno si svolgerà nei locali della multisala Badia Grande nel quartiere di San Michele.

Alle 16 proiezione di “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini, il primo dei 4 film che 80 studenti della scuola media “Inveges” di Sciacca costituiti in giuria visioneranno per poi decretare il vincitore finale del concorso. Gli altri 3 film sono “Anna Frank e il diario segreto” di Ari Folman “Brado” di Kim Rossi Stuart e “Una voce fuori dal coro” di Yohan Manca.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il direttore artistico del Festival Sino Caracappa, la dirigente scolastica della Scuola Media Inveges Mariangela Croce e l'assessore alla cultura del Comune di Sciacca Salvatore Mannino.

“La stipula di un protocollo d'intesa fra il festival e la nostra scuola e il Festival - ha dichiarato la dirigente scolastica Mariangela Croce - è un momento importante e sicuramente formativo per i nostri alunni e segna un importante collaborazione, che durerà tre anni, fra la scuola e l'associazione culturale Terra Matta”. Ampio spazio, quest'anno, per i documentari mentre un’apposita sezione sarà dedicata al cinema per ragazzi.

Questo il programma della prima giornata: alle 16 “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini; alle 20 “Being my mom” di Jasmine Trinca e a seguire “Il branco di Antonio Corsini. Alle 20,30 il documentario di Marco Spagnoli dedicato a Franco Battiato e alle 22 il documentario storico “La marcia su Roma” di Marck Cousins.