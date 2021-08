Sciacca Estate, concerto "Mediterraneo" e spettacolo per bambini con il Festival dei burattini

Un concerto di musica mediterranea e uno spettacolo di burattini per bambini. Due nuovi appuntamenti per la rassegna “Sciacca Estate 2021”.

L’11 agosto è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Suoni dal profondo sud”. Alle ore 21,15, nell’atrio inferiore del Palazzo Municipale, ci sarà il concerto della cantautrice Giana Guaiana, dello storico frontman dei Kunsertu Pippo Barrile e del polistrumentista Peppe Corsale.

L’ingresso è gratuito e sarà da via Roma. È possibile prenotare sulla piattaforma Eventbrite (www.eventbrite.it).

Gli eventi musicali di “Suoni dal profondo Sud”, aperti lo scorso 5 agosto col concerto di Alfio Antico e i “Disìu”, sono promossi dal Comune di Sciacca, assessorato allo spettacolo. L’organizzazione è dell’associazione culturale Sciacca MusicArte 33.

E sempre l’11 agosto, alle ore 20, secondo appuntamento del Festival di burattini e marionette. Nel teatrino allestito nell’atrio superiore del Comune, la compagnia “Burattinando” metterà in scena altre due opere per il divertimento dei bambini. L’ingresso è gratuito, sempre da via Roma. Il festival si concluderà il 12 agosto con l’ultimo spettacolo.

