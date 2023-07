Sbarco alleato in Sicilia, anche a Palma di Montechiaro la rievocazione dello storico evento

Martedì 11 luglio anche Palma di Montechiaro ricorderà lo sbarco degli alleati in Sicilia. Gli americani raggiunsero, naturalmente, anche la città del Gattopardo. Per l'occasione l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino coadiuvato dal suo vice Maria Antonietta Lo Vasco, ha organizzato la manifestazione denominata "La via dello sbarco".

Nel corso della cerimonia, inizio fissato per le 18 al corso Brancatello, a sud del cimitero comunale, sarà scoperto un pannello in cui sono descritti i fatti avvenuti nel territorio palmese. Nella stessa giornata sarà promosso un percorso di trekking in tre diversi sentieri in cui insistono le strutture militari a difesa del territorio nazionale.