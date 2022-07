"Sbarco alleato", mostra di cimeli e proiezione di filmati per non dimenticare

Il gruppo archeologico “Finziade” e la Pro Loco Licata, in occasione della ricorrenza dello "Sbarco alleato" del 10 luglio del 1943, apriranno al pubblico la mostra dei cimeli della seconda guerra mondiale estendendo lo spazio espositivo ai portici del chiostro Sant'Angelo con nuovi reperti. L'esposizione sarà visitabile nei giorni 9 e 10 luglio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20 con proiezione dei filmati d'epoca dello sbarco a Licata, prima città occupata e poi liberata dagli alleati.

L'obiettivo delle associazioni è quello di ricordare, grazie alla manifestazione organizzata, l'importanza della nostra città durante il periodo della seconda guerra mondiale, sottolineando come il porto di Licata abbia avuto un ruolo strategico per la rapida avanzata dell'esercito americano. L'evento rientra tra le attività che il Comune di Licata ha organizzato per ricordare l'operazione Husky avvenuta in Sicilia Nelle stesse giornate verrà riaperto per la visita il Rifugio Antiaereo.