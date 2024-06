Una settimana dedicata a Sant’Antonio da Padova: a Raffadali arrivano le reliquie

La comunità di Raffadali si prepara ad accogliere, da sabato 8 fino a venerdì 14 giugno, le reliquie di Sant’Antonio da Padova in occasione della riapertura solenne della chiesa omonima dopo i lavori di restauro e la consacrazione del nuovo altare. Le autorità ecclesiali e civili si uniranno alla comunità dei fedeli per accogliere ed esprimere la loro devozione al busto reliquiario contenente le reliquie del corpo del Santo estratte dalla tomba nella ricognizione del 1981. La reliquia è un prezioso tesoro della fede che ha visitato negli anni numerose parrocchie e comunità per portare a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito la pace e il conforto di Sant'Antonio.

Le reliquie verranno accolte presso la chiesa di San Giacinto Giordano Ansalone e in processione verranno accompagnate fino alla chiesa di Sant’Antonino, dove verrà celebrata la Santa Messa.

La reliquia visiterà tutte le parrocchie del paese e innumerevoli saranno, durante la settimana, i momenti per la preghiera, la meditazione e la fraternità, che si concluderanno il 14 giugno con la solenne celebrazione Eucaristica di consacrazione del nuovo altare, presieduta dal vescovo, mons. Alessandro Damiano, data in cui la chiesa restaurata verrà riaperta al culto dei fedeli. Un momento di grazia e di festa per il paese di Raffadali, che in questo momento prega e si ritrova a celebrare attorno a Sant’Antonio, nel periodo della sua tredicina. I promotori dell’iniziativa ringraziano il parroco don Aldo Sciabbarrasi per avere ancora una volta riunito la comunità nel segno della preghiera e della devozione e padre Giovanni Milano, responsabile della peregrinatio reliquiae di Sant’Antonio.

Il programma

SABATO 8 GIUGNO

Ore 17.00: Raduno del clero, delle autorità civili, militari, della fraternità O.F.S. S. Damiano, del popolo di Dio presso la Chiesa S. G. G. Ansalone

Ore 17.30: Accoglienza delle Reliquie da Padova presso la Chiesa San Giacinto Giordano Ansalone. A seguire processione accompagnata dalla banda musicale "L. Parisi" verso la Chiesa S. Antonio per le vie del paese: Via Murano - Bivio - Via P.ta Agrigento - Via Minerallo - Piazza S. Antonino.

Ore 18.15: Apertura Solenne della Chiesa dopo il restauro

Ore 18.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Aldo Sciabbarrasi

Ore 19.30 - 20.30: Veglia di preghiera animata dalla Fraternità O.F. S. S. Damiano

DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 08.30: Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa S. Antonio

Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica e affidamento dei bambini e ragazzi a S. Antonio.

Ore 16.00 - 18.30: Festa di fine attività di catechismo e oratorio con giochi organizzata dai catechisti della comunità e dai volontari dell'oratorio S. Domenico Savio in piazza S. Antonino per tutti i bambini e ragazzi. Animazione a cura di BIM BUM PARTY. Lancio del Grest 2024

Ore 18.30: Tredicina a Sant'Antonio

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Fra Giovanni Milani, custode della Reliquia e affidamento delle famiglie a S. Antonio. A seguire incontro con le Famiglie

LUNEDÌ 10 GIUGNO

Ore 09.00: Lodi Mattutine nella Chiesa S. Antonio

Ore 09.30 - 12.00: Le Reliquie visitano le case di riposo del paese

Ore 17.00: Gli Operatori pastorali incontrano Fra Giovanni

Ore 18.00: Tredicina a Sant'Antonio - Chiesa S. Antonio

Ore 18.30: Processione verso la Chiesa Madre

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Luigi Lo Mascolo, a seguire agape fraterna

MARTEDI 11 GIUGNO

Ore 09.00: Lodi Mattutine nella Chiesa S. Antonio

Ore 09.30 - 12.00: Le Reliquie visitano gli ammalati del paese

Ore 16.00 -17.30: Confessioni e preghiera personale davanti le Reliquie

Ore 17.30: Tredicina a Sant'Antonio - Chiesa S. Antonio

Ore 18.00: Accoglienza della Reliquia presso la cappella del Crocifisso in via Porta Palermo. A seguire processione verso la Chiesa S. Gemma

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Gioacchino Venturella, a seguire condivisione del pane

MERCOLEDI 12 GIUGNO

Ore 09.00: Lodi Mattutine nella Chiesa S. Antonio

Ore 09.30 - 12.00: Le Reliquie visitano gli ammalati del paese

Ore 17.00 - 18.00: Confessioni e preghiera personale davanti le Reliquie

Ore 18.00: Tredicina a Sant'Antonio

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da Fra Giovanni Milani e Vespri Solenni di Sant'Antonio. A seguire benedizione del pane e distribuzione

Ore 20.00: Calcetto per i bambini e giochi organizzati dai volontari Oratorio "S. Domenico Savio" in Piazza S. Antonino

GIOVEDI 13 GIUGNO

FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA - FESTA DELLA COMUNITA'

Ore 09.00: Lodi Mattutine in Chiesa

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica e Rito di Dedicazione della Chiesa e dell'Altare presieduta da Sua Ecc.za Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento

Ore 20.00: Buffet in Piazza S. Antonino e serata animata dalla Banda Musicale "Amici della Musica". Giochi pirotecnici in Piazza S. Antonino

VENERDI 14 GIUGNO

Ore 09.00: Lodi Mattutine nella Chiesa S. Antonio

Ore 09.30 - 12.00: Confessioni e preghiera personale davanti le Reliquie

Ore 16.30: Incontro di Preghiera R.n.S.

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento a S. Antonio presieduta da don Salvatore Casa

Ore 20.00: Adorazione Eucaristica con i giovani e consegna delle magliette agli animatori del GREST

Ore 21.30: Serata con il gruppo "Centoquattro" e aperitivo in Piazza S. Antonino.