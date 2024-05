“Sandro Cabaret": ecco i personaggi "in satira" dello spettacolo di Mario Gaziano al Circolo Empedocleo

S’intitola “Sandro Cabaret - Personaggi in satira” il nuovo progetto artistico di Mario Gaziano che andrà in scena al Circolo Empedocleo di Agrigento, in piazza San Giuseppe (via Atenea), il 10 maggio alle 18,15. Protagonisti Sandro Re e il maestro Tonino Migliaccio. Si tratta di un evento inserito nella settima edizione della stagione “Teatro da camera” con la direzione artistica dello stesso Gaziano e di Giuseppe Adamo. Tra i personaggi portati sul palcoscenico figurano “Ex Matteo Messina Denaro”, “Papa Franciscus” e “Big Donald Trump”.

Collaborano allo spettacolo Alfonso Mossuto, Salvatore Cucchiara, Enzo Fallea, Lillo Rizzuto e Lillo Inguanta. Regia televisiva di Diego Romeo.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti e con priorità stabilita dall'ordine di arrivo.