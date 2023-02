Cioccolata, massaggio e tisana: San Valentino tra coccole al “Namastè”

Prezzo non disponibile

Si chiama “Ciocco-coccola” la proposta di “Namastè”, il centro benessere che si trova ad Agrigento in via Cavaleri Magazzeni, per le coppie che vogliono festeggiare San Valentino.

Previsto un cocktail di benvenuto prima di sottoporsi ad un trattamento benessere di coppia che prevede massaggio e scrub corpo. Poi sarà servita una cioccolata o una tisana rilassante.

Il prezzo è di 100 euro a coppia. Prenotazioni al 339 3280505.