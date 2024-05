Gli anni d’oro di San Leone, incontro amarcord al Circolo Empedocleo

Lunedì 13 maggio alle 17,30 al Circolo Empedocleo, in via Atenea, piazzetta San Giuseppe, è in programma un incontro, intitolato “San Leone Amarcord - Quando andavamo al mare con la pintaiota”, per ricordare gli anni d'oro di San Leone, con le testimonianze di chi li ha vissuti tra balli sulla terrazza dello stabilimento, ascoltando le storie di mare del pescatore Giacannà, con indosso i primi bikini che facevano infuriare fidanzati gelosi, leggendo sul giornale “La Scopa” le sferzanti critiche dell'avvocato Malogioglio preoccupato per quell'amato lido che cresceva senza regole. Ed ancora scendendo al mare con cinquanta lire e la sera ad applaudire le donne che gareggiavano alla “Focetta”, il locale notturno più rinomato dell’epoca, per conquistare la fascia di “Miss San Leone”, primo trampolino verso la finale di Miss Italia.

L’incontro sarà moderato da Elio di Bella con gli interventi di Mario Alletto, Pino Vinci, Benedetto Comparetto ed altri storici “Sanleonini”. L’evento è organizzato da Epea e Aics.