Festa di San Calogero, l'Accademia di belle arti celebra gli storici "portatori"

Tra le iniziative collaterali della festa di San Calogero che, a causa della pandemia, non vedrà il simulacro per le strade della città, figura un evento in programma venerdi 9 luglio, alle ore 19.00, presso la Corte dell'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento in via Bac Bac.

Un momento culturale organizzato da Lello Casesa e Alfredo Prado, giunto alla sua VIII edizione, per testimoniare, attraverso la fede e la devozione, l'amore verso San Calogero e le sue antiche tradizioni. L' incontro di quest'anno è dedicato ai "portatori di San Calò", considerati sicuramente i veri protagonisti ed il fulcro centrale della festa di San Calo' .

Sono i portatori giovani, adulti ed anziani gli elementi piu' caratteristici della festa piu' amata e disordinata e, senza di loro, non avrebbe alcun significato portare in giro il simulacro tra le viuzze della città. Ad alcuni di loro, su precisa volontà del Comitato per il recupero delle tradizioni popolari siciliane, sarà consegnato un Premio speciale con motivazione.

Numerosi gli agrigentini illustri che si sono aggiunti all'invito tra cui Angelo Capodicasa, Calogero Sodano, Don Angelo Chillura, Alfredo Prado, Marco Zambuto, Nuccio Mula, Vincenza Ierna, Gianfranco Iannuzzo, Giuggiu' Gramaglia, Carmelo Lazzaro, Calogero Firetto, Lello Analfino, Alessandro e Giuseppe Salsedo, Michela Faro, Beniamino Biondi, Antonello Seminerio.

Nell’occasione, sarà proiettato un documentario realizzato dal maestro Giuseppe Cacocciola. Un momento musicale sulla Festa di San Calo' accompagnato dalla distribuzione del pane, tradizione da rilanciare e valorizzare.

L'incontro vedrà la partecipazione dell'Associazione portatori di San Calo' ed il suo direttivo per rappresentare la devozione al Santo nero e rilanciare l'opera religiosa e spirituale di Calogero.

Agrigento, 06/07/2021

