Festa di San Calogero, riecco “U venniri a villa”: il programma completo tra musica, folclore e sapori

Diciassettesima edizione del tradizionale “U venniri a villa”: serata di musica, tradizioni e sapori tipici che si svolge in piazza Marconi (meglio nota come piazza Stazione), venerdì 30 giugno, due giorni prima l’inizio dei festeggiamenti in onore di San Calogero.

Un appuntamento che ha radici antiche, poi abbandonato e riportato in vita nel 2006 con la prima edizione che si potrebbe definire dell’era moderna. In quell’occasione, tra l’altro, venne proiettata su maxi schermo la partita, valida per i quarti di finale dei mondiali di calcio, tra Italia e Ucraina: una delle tappe del cammino degli azzurri verso la finale vinta con la Francia.

Alle 20,30 l’inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose. Poi le degustazioni di prodotti tipici siciliani a cura della scuola dei mestieri “Euroform” di Agrigento e dei “cannolicchi” con ricotta a cura del pastry chef Giovanni Mangione.

Alle 21 l’inizio dello spettacolo musicale e folcloristico con “I tammura di Girgenti”, l’orchestra dei maestri siciliani e agrigentini composta da Nino Casesa, Lello Casesa, Peppe Sciortino, Mario Vasile, Rino Boccadoro, Mimmo Pontillo, Domenico Pagano e Toni Balletti. Sul palco anche il chitarrista Tom Sinatra, la banda musicale del liceo “Empedocle” di Agrigento, i musicisti del gruppo folk “Città di Agrigento” di Riccardo Cacicia e il gruppo folk “I fiori del mandorlo”.

Prevista anche un’esposizione delle moto-api bardate di San Calogero. Spazio anche per un momento dedicato al musicista Gigi Finestrella recentemente scomparso.

Previste poi due appendici della festa. Il 6 luglio alle 17,30 la manifestazione dedicata ai bambini, in collaborazione con “Saieva Onlus”, nel sagrato del santuario di San Calogero, con la distribuzione di gadget e la musica della banda del liceo “Empedocle”.

Poi il 27 luglio alle 19,30 al centro commerciale “Città dei templi” con la consegna del premio “Fotografa la festa di San Calogero” a cura di Domenico Vecchio.