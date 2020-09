Nuovo week end de "Le vie dei tesori", Sambuca ancora protagonista: il programma

Le Vie dei Tesori è pronta al suo secondo weekend: domani e domenica (19 e 20 settembre) si ritorna a Bagheria, Messina, Caltanissetta, Sambuca, Trapani, Marsala e Mazara con alcuni importanti debutti.

Mentre per il successivo fine settimana (26 e 27 settembre) sta già scaldando i motori Naro che ha preparato un'edizione gioiello, piccola ma densa. Sarà l'ultimo di questa prima tranche, poi dal 3 ottobre toccherà ad altre sette città: con len due ammiraglie Palermo e Catania apriranno i loro tesori anche Sciacca, Noto, Ragusa, Scicli e Monreale. Sempre con il supporto di Unicredit, main sponsor di quest'anno, e la collaborazione dei diversi Comuni.

Torniamo sul versante occidentale, passando da Sambuca di Sicilia: scolpita nell'arenaria, padrona di una luce morbida che ingentilisce ogni spigolo, l’antica Al Zabut si diverte a meravigliare. Bisogna perdersi nei vicoli tortuosi e nei cortili – in cinque formano Casa Amodeo – e il modo migliore è quello di partecipare alla passeggiata di domenica. Chi sceglie un percorso autonomo non deve perdere la “macchina orologiaia” della Torre Civica, i due portali arabo-normanni della chiesa della Concezione e della chiesa di San Giuseppe; e, fuori porta, la casa-studio dove nacquero le ultime tele del pittore Gianbecchina.

Un Festival in sicurezza

I luoghi sono visitabili a piccoli gruppi, con numeri diversi a seconda di ciascuno spazio e delle caratteristiche dei siti. È stata istituita ovunque la prenotazione on line, che non è obbligatoria ma caldamente consigliata: basterà acquisire il coupon su www.leviedeitesori.com o negli info point allestiti nelle città. Le visite si faranno con la guida in presenza, oppure con l’audioguida d'autore registrata dalla viva voce dagli Amici delle Vie dei Tesori: giovani storici dell'arte, architetti, botanici, urbanisti, appassionati che da quest'anno fanno parte di un'associazione “satellite”. Insomma, il fascino dello storytelling – che è poi il vero marchio di fabbrica del Festival - resterà intatto.

Dona 1 euro per la bellezza!

Un euro per sostenere restauri, organizzare attività di educazione al patrimonio per i bambini, promuovere borse di studio per i giovani anche per sostenere i ritorni al Sud. Quest'anno, comprando i coupon del Festival, si potrà scegliere di donare 1 euro in più per sostenere progetti dell'associazione Le Vie dei Tesori Onlus.

I tour

Quest'anno, accanto alle visite, alle passeggiate e alle esperienze si aggiungono i tour organizzati con Insider Sicily. “Mezza giornata con noi”, per vivere il Festival in libertà con otto ingressi e un pranzo/cena tipico (con prenotazione dei luoghi garantita dall'organizzazione) e “Un weekend con noi”, un fine settimana in tutte le città del Festival per scoprire tesori dell'arte e del palato.