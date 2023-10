"Salute e sport": medici per la promozione dell'attività motoria e tornei di padel e calcio a 5

"Salute e sport - Sport è salute". Domenica, a partire dalle ore 9, si terrà una giornata di promozione dell'attività motoria, con la partecipazione di numerosi medici. Prevista anche mototerapia per ragazzi disabili, a cura del dottore Rosario Farruggia. A seguire anche un torneo di padel, misto doppio giallo e uno di calcio a 5. Per info e prenotazioni si può contattare il 3270515782 - Sport Center di Raffadali.

Alla giornata di promozione dell'attività motoria prenderanno parte: Rosario Ciraulo, medico fisiatra; Giuseppe Ferro, dermatologo; Giuseppe Catanese, ortopedico; Simone Gramaglia, pediatra; Luigi Argento, farmacista; Rossella Moncada, nutrizionista biologa; Dario Bottone, vice presidente ordine Tsrm e Pstrp Caltanissetta-Agrigento e Anna Vinti, dietista. I medici parleranno dei corretti stili di vita, della relazione tra sport e salute, di prevenzione degli infortuni, di alimentazione e integrazione nello sportivo. Essendo la giornata nazionale per le manovre salvavita nel bambino ed essendoci in questa giornata in tutte le.piazze italiane un evento formativo a tale scopo, a cura del Simeup e del dottore Gramaglia avrà luogo una dimostrazione sulle principali manovre salvavita nel bambino.