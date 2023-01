Pippo Flora vivrà in eterno: intitolata al maestro la sala del teatro "Pirandello"

Pippo Flora vivrà in eterno. Non una lapide, ma una targa quella che è stata collocata e intitola la sala teatro "Pirandello" a Pippo Flora. Serata memorabile, quella di ieri, in occasione della cerimonia per ricordare il maestro scomparso il 20 gennaio del 2022.



Presenti i familiari del maestro che hanno manifestato gradimento e ringraziato per l'intitolazione della sala del teatro alla memoria del loro congiunto. Pippo Flora è ancora oggi considerato l’anima musicale e culturale della città. La serata magistralmente diretta da Michele Guardì ha avuto il suo momento clou con l’esibizione di quelli che Pippo definiva “i miei ragazzi di Roma” e che non si sono fatti ripetere due volte l’invito a rendere omaggio al loro “zio”, come amabilmente erano soliti chiamarlo”. Si tratta di Gio’ Di Tonno, Graziano Galatone, Noemi Smorra e Christian Gravina (già protagonisti del musical "I Promessi Sposi – Opera Moderna"), che hanno incantato il pubblico con alcuni brani di quell’opera tanto cara a Flora e Guardì.

Per la serata/evento in ricordo del maestro Pippo Flora, insieme ai “ragazzi di Roma” il coro Magnificat di Agrigento, diretto da Alessandro Patti, per un magico evento, organizzato dal Comune e dalla Fondazione. A presentare sul palco Marcella Lattuca.

Significativa la presenza di Calogero Sodano, che da sindaco dopo un lungo iter, nel 95 riaprì il teatro comunale e affidò a Flora, nella qualità di sovrintende e Guardi, direttore artistico, il rilancio dell’attività culturale. La cerimonia è iniziata con l’accensione della targa “sala Pippo Flora” posta all’ingresso della platea. In un teatro gremitissimo, in tutto circa 45 minuti di spettacolo per rendere omaggio a quell'uomo tanto amato e apprezzato in città.