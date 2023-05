Santo Stefano Quisquina, arriva la prima “Sagra di Santa Rosalia”

Il 3 giugno a Santo Stefano Quisquina c’è la prima “Sagra di Santa Rosalia”, evento organizzato dal Comitato festeggiamenti in onore della Santa patrona del paese che ha allestito un programma ricco di appuntamenti che si concluderanno mercoledì 7.

La manifestazione è patrocinata dal Comune, dall’Ars, da Coldiretti e Campagna Amica: un evento per promuovere i prodotti tipici del territorio dei Monti Sicani.

La patrona Santa Rosalia si festeggia dal 1624, anno in cui venne scoperta l’epigrafe (iscrizione in latino attribuita alla Santa) all’interno della grotta in cui si rifugio per diversi anni, e dove successivamente venne costruito il complesso eremitico e la Cchiesa all’interno del bosco della Quisquina. Per l'occasione le vie del paese si vestono a festa e si può godere di numerose iniziative e spettacoli. Il martedì. giorno clou della festa, si ripete il tradizionale pellegrinaggio con il busto reliquiario della Santa, accompagnato dalla cavalcata, verso l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina.

Sabato 3 giugno, in mattinata, la manifestazione si aprirà con l’ingresso dei “Tamburi della Quisquina” e il giro per le vie del paese del corpo Bandistico “Vincenzo Bellini”.vDopo l’apertura degli stand espositivi nel centro del paese, in via Mulino Sottano ci sarà spazio per giochi di piazza a cura di “Ciaklandia”. Le degustazioni inizieranno alle 12 con l’animazione di “Folklore e gusto”, le sfilata dei carretti siciliani e, nel pomeriggio, del gruppo folkloristico “Sikania Folk”. Alle 20 la ditta “Badami” accenderà le luminarie artistiche installate per le vie del paese, arricchite da una meravigliosa galleria in via Lorenzo Panepinto. A seguire ci sarà lo spettacolo in piazza intitolato “Rosalia eximia contro pestem patrona” a cura dell’Opera dei Pupi siciliani con la regia di Angelo Sicilia. A chiudere la serata un dj set in piazza Madre Chiesa.