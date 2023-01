Torna la “Sagra della ricotta”: 67 anni di storia e tradizioni a Sant’Angelo Muxaro

Il 6 gennaio Sant’Angelo Muxaro ospiterà l’edizione numero 63 dell’ormai storica “Sagra della ricotta”. Un evento imperdibile e amatissimo in provincia, con un banco d’assaggio di primo livello per scoprire la ricotta preparata a regola d’arte. Si comincia alle 8 del mattino, in piazza Umberto I, con l’arrivo dei pastori con il gregge. Alle 10,30 l’apertura ufficiale della sagra con il taglio inaugurale della torta, la preparazione e la degustazione della ricotta in piazza.

Alle 11 il “Concerto sotto l’albero” con il gruppo “Gospel Friends Choir”. Alle 15 la tradizionale “Retina” e la sfilata “A passo dei cavalli. Alle 18 la messa e la processione con il suono tradizionale delle zampogne. Inoltre il museo archeologico “Musam” sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 19.