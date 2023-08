Torna la “Sagra della Pescabivona” che compie 36 anni: tra gli ospiti Sasà Salvaggio

Bivona è pronta pronta a celebrare la Pescabivona IGP, la regina delle pesche siciliane: un’eccellenza unica per il sapore dolce e vellutato, per il profumo e per i colori straordinari e inconfondibili. E così torna la Sagra dedicata, che quest’anno si svolgerà sabato 19 e domenica 20 agosto.

Nel cuore della città sarà allestito un percorso fieristico e gastronomico dove sarà possibile degustare la Pescabivona, il frutto per eccellenza dell’estate che ha ormai varcato i confini siciliani. La Pescabivona è nota infatti non soltanto in Italia ma anche all’estero. Grazie alle sue peculiarità e tratti distintivi, si colloca tra le prime 10 varietà di pesche in Italia. Bivona si appresta dunque a vivere un fine settimana con tanti ospiti ed appuntamenti: tra eventi che introducono tour tra i pescheti e le visite guidate di Bivona e dei suoi percorsi artistici, sia di mattina che di pomeriggio nelle due giornate, laboratori artistici per bambini e concorsi di idee per giovani ragazzi per pensare al futuro della Pescabivona IGP, salone del gusto, degustazioni della pesca e dei prodotti tipici, mostre ed eventi culturali, percorsi enogastronomici e fieristici, spettacoli musicali e folk e una buona dose di comicità con comici come Sasà Salvaggio e Mariuccia Cannata.

Quest’anno la XXXVI Sagra della Pescabivona si propone di dare nuova luce alle possibilità future della Pescabivona IGP, con un’attenzione particolare all’innovazione e all’evoluzione turistica e commerciale dell’entroterra sicano. Proprio con questa intenzione verrà istituita una grande tavola rotonda, il 19 agosto alle ore 18 nell’aula consiliare del Comune, a cui parteciperanno esperti di sviluppo territoriale dell’Area Sicani e della provincia di Agrigento. Prevista la partecipazione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, come augurio alla collaborazione futura di Bivona con Agrigento Capitale della cultura. Nella seconda giornata sarà proposto anche un evento di video mapping “Luci di Bivona” nella Piazza San Giovanni, alle 19, per proiettare Bivona e la Pescabivona IGP “verso un futuro brillante”.