“Sagra ‘mpurnatu e ‘mpanata”: 3 giorni per gustare i piatti della tradizione campobellese

Arriva all’undicesima edizione l’attesissima “Sagra ‘mpurnatu e ‘mpanata” che esalta, ogni anni, la tradizione culinaria campobellese.

E sarà come sempre Campobello di Licata ad ospitarla: è in programma il 19, 20 e 21 aprile in piazza XX Settembre.

Previsti spettacoli, musica, mercatini e tutto quello che il nostro territorio sa offrire. Naturalmente il fiore all’occhiello saranno le degustazioni dello ‘mpurnatu (un timballo di pasta con ragù, carne di maiale, cavolfiori, uova, pecorino ed altre essenze spesso segrete e tramandate di generazione in generazione) e della ‘mpanata, pane con gli spinaci cotti e messi al forno. Negli stand ci saranno anche altri cibi tipici locali. Diversi espositori di tutta la Sicilia faranno da vetrina a prodotti alimentari ed artigianali.

L’inaugurazione è prevista il venerdì 19 aprile alle 19. Chiusura alle 22 di domenica 21 aprile con il concerto della band “Radio Raptus” che proporrà un tributo a Ligabue. Tra gli altri eventi collaterali figurano il concerto dei “Cammurria” sabato sera e dei “The Brothers” venerdì sera.