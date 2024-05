“Quisquina cheese festival”, ecco la sagra del formaggio a Santo Stefano

Indirizzo non disponibile

Il 18 e 19 maggio Santo Stefano Quisquina ospiterà l’edizione numero 22 del “Quisquina Cheese Festival”, noto anche come Sagra del formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi. Degustazioni, laboratori e momenti di spettacolo per due giornate.

Sabato 18 l’apertura degli stand. In piazza Madre Chiesa i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella trasformazione e nella degustazione della tradizionale “quagliata”. In piazza San Giordano l’associazione Olivicoltori Monti Sicani darà vita ad un convegno sulla gestione colturale dell’olivo. Alle 21 lo spettacolo musicale “Ammutta Ammutta” eseguito dai Calandra & Calandra in piazza della Vittoria.

Domenica 19 maggio alle 10 suoneranno i “Tamburi della Quisquina”. Seguirà l’apertura degli stand dedicati ai formaggi e prodotti tipici con le degustazioni. Ci sarà anche il laboratorio del latte con la tradizionale “Quagliata”. Poi momenti di folclore con il gruppo “Sikania Folk”, lo show cooking dello chef Giovanni Montemaggiore, del “Forno di Gilda” e le degustazioni curate dagli studenti dell’istituto “Luigi Pirandello” di Bivona.

Dalle 16 ancora degustazioni guidate e show cooking a cura della Consulta giovanile, dell’Onaf Sicilia e della condotta slow food “Monti Sicani”. In serata, nella chiesa Madre, la rassegna di musica corale sacra “Quisquina cum gaudio cantat” organizzata dall’associazione culturale “Chorus schola cantorum Quisquinae” in occasione del sesto centenario della scoperta della grotta alla Quisquina.

Sabato e domenica, inoltre, i visitatori potranno scoprire i “tesori del borgo” grazie alle baby guide dell’istituto “Panepinto” nell’ambito del progetto “Borghi dei tesori”.