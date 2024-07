Degustazioni, vino ed esposizione di rapaci e cani segugio: a Comitini c’è la “Sagra del cacciatore”

Prezzo non disponibile

Il 20 e 21 luglio Comitini ospita la “Sagra del cacciatore” organizzata dalla Pro loco con il patrocinio di Comune e Regione. Si comincia sabato alle 15,30 nello storico palazzo Bellacera con una master class intitolata “Vini top rossi siciliani”: degustazione guidata a cura dell’enologo Gianni Giardina in abbinamento a specialità di cacciagione e selvaggina a cura di Pietro Macaluso Griller. Alle 18,30 seguirà il convegno su “La caccia, presente e futuro” che tratterà aspetti sanitari con un focus sul cane Cirneco dell’Etna, segugio autoctono siciliano. Poi la mostra fotografica “Sentieri di caccia”.

Domenica alle 17,30, in piazza Umberto I, l’apertura dei mercatini del cacciatore, la degustazione di prodotti tipici locali e una mostra cinofila delle principali razze canine impiegate nell’attività venatoria. Ed ancora l’esibizione cinofila a cura del centro “Dog time” di Ivana Scalabrino.

In programma anche la dimostrazione di falconeria ed esposizione di rapaci diurni a cura dell’azienda “Sicilia falchi” di Vincenzo Badalamenti. Seguirà la premiazione del quarto memorial “Nino Cascino” presso il campo di tiro “Shooting club Maccalube” in contrada Muxarello ad Aragona (le gare si disputeranno domenica dalle 9 in poi):

La giornata si chiuderà con i giochi in piazza a cura di “Armeria il 91” di Aragona.