Roy Paci & Aretuska al Light Blue Festival: in concerto domani alla Valle dei Templi

Light Blue Festival, concerto domani sera di "Roy Paci & Aretuska" alla Valle dei Templi. Trombettista, compositore e arrangiatore siciliano, Roy Paci è conosciuto e apprezzato per le sue sonorità latin-jazz e per aver dato vita agli Aretuska, un movimento musicale nato da diverse contaminazioni musicali. In Sud America le sonorità etniche realizzano il desiderio del trombettista siciliano di rendere la musica multiculturale.

Ad aprire la tappa del concerto alla Valle dei Templi, due artisti appartenenti al roster dell'etichetta indipendente Etnagigante del trombettista siciliano, come Giuseppe Spatola, in arte allafineGuglielmo e Francesco Tortorici, in arte Torto.

E’ ancora possibile acquistare qui i biglietti ufficiali del concerto live al Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento di Roy Paci & Aretuska o su ticket master al link https://www.ticketmaster.it/ artist/roy-paci-biglietti/ 398923 o presso i box office di Agrigento(0922.20500) e la Nuova Posta di Canicattì in via Regina Elena, 65 al numero 0922.738526. Ingresso all’evento esclusivamente con green pass.