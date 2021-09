Valle dei Templi, l'estate si chiude con il concerto di Roy Paci & Aretuska

Roy Paci & Aretuska per l'ultimo grande evento d'estate alla Valle dei Templi.

Il “Light Blue Festival”, il 18 settembre, porterà in città il concerto del celebre duo, famoso e particolarmente apprezzato per le caratteristiche sonorità latin-jazz e swing. L'evento è inserito all'interno del festival dedicato alla promozione del patrimonio culturale attraverso la musica.

Trombettista, compositore e arrangiatore siciliano, Roy Paci ha dato vita agli Aretuska, un movimento musicale nato da diverse contaminazioni. La sua svolta musicale negli anni 90’ è stata in Sud America, dove ha scoperto nelle sonorità etniche il suo desiderio di rendere la musica multiculturale. Gli esordi nel 1994, quando si esibì al “Bam” in Spagna, poi al "Paleo" svizzero fino al “Midem” in Francia. Nei primi anni 2000, quando con i suoi tour in giro per il mondo s’imponeva come uno dei migliori trombettisti di fama internazionale, creò la colonna sonora del film “Paradiso all’improvviso “ di Leonardo Pieraccioni. Successivamente le sue note hanno fatto da musica portante a Zelig. In televisione Roy Paci ha inoltre partecipato a “Markette” con Piero Chiambretti e “Stasera pago io” con Fiorello.

Ha collaborato inoltre con artisti di calibro internazionale come Manu Chao, Eric Mingus, Enrico Rava, Nicola Arigliano, Tony Levin e italiani come Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Jovanotti, Subsonica, Negrita, Caparezza e i Sud Sound System. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Adesso”, interpretato in coppia con Diodato. Nello stesso anno ha collabora con gruppo rap romano “Colle der Fomento” per l'uscita del loro album, incidendo insieme a loro il singolo intitolato “Polvere”.

Successivamente ha pubblicato il singolo “Salvagente” in duetto con Willie Peyote. Nel 2021 è stato ospite di “Folcast”.

Il “Light Blue Festival” è promosso dall’associazione “LightBlue 92014” e da “Mariterra” con il patrocinio del Comune, del Parco archeologico Valle dei Templi e della Fondazione FS. Il suo obiettivo è quello di unire, tramite la musica e la promozione del territorio, generazioni diverse. Oltre, naturalmente, ad incentivare tutte le attività legate al turismo.

Informazioni e prenotazione biglietti al Box Office di Agrigento in via Imera (telefono 0922 20500).