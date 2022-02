“Romeo e Giulietta” torna in teatro: il grande classico di Shakespeare a Sambuca di Sicilia

Due giorni di spettacoli, sabato 19 febbraio alle 20,30 e domenica 20 febbraio alle 19, al teatro comunale "L'idea" a Sambuca di Sicilia, pe riscoprire uno dei grandi classici di William Shakespeare: "Romeo e Giulietta" nella versione diretta da Salvo Dolce.

"Romeo e Giulietta” non è soltanto una delle più amate storie d’amore, ma è il dramma degli scontri, dei contrasti: il conflitto generazionale che vede contrapporsi padri ai figli, vecchi ai giovani, il contrasto tra legge e sentimento, tra desiderio umano e incompatibilità sociale, tra la vita e la morte che determina la più intensa risonanza poetica.

Tutta l’opera, anche nel suo linguaggio sia poetico che volgare, riverbera di scontri e contrasti su cui si regge l’architettura del dramma, e il rapido passaggio da uno stato all’altro mette in risalto la loro potenza.

"La nostra rilettura - spiega il regista - colloca il dramma in una dimensione ibrida dove le tragedie diventano innocue, in uno spazio teatrale in cui verità e finzione si confondono: un luogo indefinito in cui l’attore varca il confine tra lo spazio invisibile dei camerini e quello visibile della scena.

Uno spazio essenziale dove i contrasti shakespeariani vengono amplificati dal dentro e dal fuori la scena, da elementi contemporanei che si incontrano e si scontrano con elementi del teatro classico, mettendo a nudo la centralità del ruolo dell’attore che si fa portatore del verbo shakespeariano e del suo gioco con i suoi personaggi.

"Romeo e Giulietta" ci parla di giovani spesso sovversivi, ricercatori di libertà e felicità, vittime innocenti di un potere adulto e inconsapevolmente crudele".

Nel cast figurano Matteo Anselmi, Giada Costa, Luigi Maria Rausa, Giuseppe Vignieri. Si tratta di una produzione del Teatro Libero Palermo.

Posto unico 12 euro. Obbligatori green pass e mascherina FFP2.