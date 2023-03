Torna “Rock in teatro”: sul palco i migliori chitarristi che hanno accompagnato le star della musica

L’appuntamento è l’1 aprile alle 21 al teatro Pirandello. A quasi un anno di distanza torna per la seconda volta il “Rock in teatro”: spettacolo che celebra la musica attraverso l’esibizione dei migliori chitarristi della musica italiana.

Sul palco artisti come Robby Pellati, Rigo Righetti e Federico Poggipollini, storici musicisti di Ligabue, insieme a Riccardo Onori, chitarrista e braccio destro di Jovanotti e Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato: tutti insieme promettono di scaldare la platea del teatro Pirandello con uno spettacolo indimenticabile. Saranno raccontate le principali pagine del panorama musicale italiano, dai brani di Dalla a quelli di Battisti, Bennato, Ligabue e Lorenzo Cherubini.

“La Sicilia è un posto unico al mondo – commenta Federico Poggipollini, uno dei chitarristi di maggior talento della scena musicale italiana che ha suonato sia con i Litfiba che con Ligabue – e potrei stare a parlare ore ed ore di quello che riesce a regalarmi. Chi ci vive forse non se ne accorge, ma per me è un’isola magica e appena posso, in qualunque stagione, amo visitare i suoi luoghi e le sue spiagge: per me è un vero toccasana per l’anima. La data di Palermo di Rock in Teatro è stata un successone: anche ad Agrigento porteremo sul palco i brani dei più grandi artisti italiani rivisitati in chiave rock”.

La voce del concerto sarà quella del cantante emiliano Lollo Campani che ha partecipato a “The Voice” e al musical di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”.

Il biglietto prevede un posto unico al costo di 15 euro, acquistabile sul sito web di Coopculture e presso le biglietterie del Parco archeologico Valle dei templi (tempio di Giunone e ingresso Porta V). Come ogni anno parte dell’incasso verrà devoluta in beneficenza con Rotaract Agrigento.

In scaletta Ligabue con “Sulla mia strada”, ”Questa è la mia vita”, “Piccola stella senza cielo”, “Tra palco e realtà”; Jovanotti con “Il più grande spettacolo dopo il big bang”, “Gente della notte”, “Serenata rap”, “La terra degli uomini”. E, ancora, Lucio Dalla con “Balla balla ballerino”, ”Vita”, ”Futura”, “La sera dei miracoli”; Battisti con ”Si, viaggiare”, “Il tempo di morire”; Bennato con ”L’isola che non c’è”, ”Il rock di Capitan Uncino”, “Il gatto e la volpe”, ”Sono solo canzonette” e Vasco Rossi con “Albachiara”.

“Siamo entusiasti di tornare al teatro Pirandello - dichiara Federico Abbate, organizzatore dell’evento - cuore della musica di Agrigento, città meravigliosa e ricca di storia. La seconda edizione di ‘Rock in teatro’, col suo nuovo format, sono certo esalterà il pubblico per la qualità degli artisti e dei brani scelti che hanno fatto la storia della musica italiana”.