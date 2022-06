“Non ce n’è comico”: il nuovo spettacolo di Roberto Lipari arriva nella Valle dei Templi

Indirizzo non disponibile

Roberto Lipari e il suo spettacolo intitolato “Non ce n’è comico” arrivano nella Valle dei Templi per un tappa del tour estivo dell’artista siciliano. L’appuntamento è il 27 luglio alle 21 al tempio di Giunone. Uno show che Lipari, dopo numerose esperienze televisive e cinematografiche, ha confezionato appositamente per tornare a far ridere il suo pubblico dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Il nome dello spettacolo trae spunto da uno dei tormentoni più diffusi del 2020, legato appunto alla pandemia che ha rivoluzionato le nostre vite, ovvero la frase “Non ce n’è coviddi!“ pronunciata da una bagnante sulla spiaggia di Mondello nel corso della diretta di un show pomeridiano Mediaset. Proprio da quelle parole prende spunto “Non ce n’è comico”.

Battute esilaranti, gag, poesia e satira segneranno un percorso di riflessione, non solo sul momento che stiamo vivendo, ma anche sui paradossi di una nazione e di una regione ricca di spunti comici. “Non ce n’è comico!” è l’affermazione che spesso sentiamo quando si parla di temi importanti. La storia invece ci ha insegnato che sorridere è l’arma più potente per ricominciare a guardare al futuro.

Biglietti in prevendita, al costo di 23 euro, su https://rb.gy/ewnfbm.